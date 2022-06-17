NYT выяснил, куда летала российская элита до введения санкций

Газета The New York Times проанализировала рейсы частных самолетов, вылетающих из Москвы, и выяснила, что до введения санкций и закрытия Европой своего воздушного пространства чаще всего они летали в Париж, Милан и Женеву.

По данным RadarBox.com, на которые ссылается издание, после 24 февраля состоятельные россияне стали летать в Центральную Азию и на Ближний Восток.

«К маю сформировалась новая география российской элиты, свидетельствуют данные о почти 2000 рейсах, проанализированные New York Times. У этого мира есть один четкий центр — Дубай», — говорится в статье.

Уточняется, что до февраля только 3% частных рейсов, вылетающих из России, направлялись в Объединенные Арабские Эмираты, в основном в Дубай. После закрытия для РФ европейского воздушного пространства ни в одной стране не наблюдался такой резкий скачок числа россиян, как в ОАЭ, отмечает NYT.

Анализ охватывает как частные самолеты, так и самолеты, арендованные коммерческими компаниями, хотя предполагается, что большинство самолетов находятся в частной собственности, уточняет NYT. Данные вылетов демонстрируют, что ограничения, введенные в отношении России, изменили жизнь и привычки российской элиты, пишет газета.

После начала спецоперации РФ на Украине ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Свое воздушное пространство закрыли для российских авиакомпаний и США. В ответ Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран.