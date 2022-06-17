Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Корее установили надгробие для браузера Internet Explorer 23:34
Тренер Абаскаль заявил о всемирной известности «Спартака» 23:32
Daily Mail: Оксфордский университет призвали вернуть $3,2 млн, полученные от Гуцериева 23:27
NYT выяснил, куда летала российская элита до и после введения санкций 23:24
Трамп полагает, что конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне 23:20
Нападающий Левандовски назвал уход из «Баварии» этим летом лучшим... 23:16
Глава Курчатовского института Ковальчук заявил, что Чубайс ничего не создал... 23:06
Мантуров анонсировал возрождение «Волги» и «Победы» 22:47
Экс-наставник «Пари НН» Кержаков: готов рассматривать любые предложения... 22:44
Украинский генерал Карпенко сообщил о потере половины тяжелых вооружений 22:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Силуанов оценил возможность России слезть с «нефтяной иглы»

Силуанов: нефтяное эмбарго не сильно сократит доходы бюджета РФ

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая РБК на вопрос о шансах России слезть с «нефтяной иглы», заявил, что объемы доходов российского бюджета не слишком уменьшатся в части экспорта углеводородов или других сырьевых товаров из-за нефтяного эмбарго.

Он отметил, что эти товары Россия перенаправит на другие рынки. Поскольку объем мировой экономики требует углеводородов и прогнозируется рост ее темпов, пусть и по сокращенным параметрам, спрос на российские экспортные сырьевые товары будет сохраняться.

По мнению министра, доходы от углеводородов в ближайшие годы «если и сократятся, то ненамного».

Ранее Евросоюз ввел в отношении России нефтяное эмбарго, ограничения коснулись морских поставок нефти, за исключением экспорта по трубопроводу «Дружба». До 5 декабря текущего года допускаются «разовые» сделки по контрактам на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня, для нефтепродуктов сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть