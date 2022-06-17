Силуанов оценил возможность России слезть с «нефтяной иглы»

Министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая РБК на вопрос о шансах России слезть с «нефтяной иглы», заявил, что объемы доходов российского бюджета не слишком уменьшатся в части экспорта углеводородов или других сырьевых товаров из-за нефтяного эмбарго.

Он отметил, что эти товары Россия перенаправит на другие рынки. Поскольку объем мировой экономики требует углеводородов и прогнозируется рост ее темпов, пусть и по сокращенным параметрам, спрос на российские экспортные сырьевые товары будет сохраняться.

По мнению министра, доходы от углеводородов в ближайшие годы «если и сократятся, то ненамного».

Ранее Евросоюз ввел в отношении России нефтяное эмбарго, ограничения коснулись морских поставок нефти, за исключением экспорта по трубопроводу «Дружба». До 5 декабря текущего года допускаются «разовые» сделки по контрактам на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня, для нефтепродуктов сделки возможны до 5 февраля 2023 года.