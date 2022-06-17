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Глава «Новатэка» Михельсон: Финляндия заменила российский трубопроводный газ российским СПГ

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Depositphotos

Финляндия после отказа от российского трубопроводного газа стала закупать сжиженный газ (СПГ) с проекта «Криогаз-Высоцк», расположенном в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море. Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА «Новости».

«Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — сказал Михельсон, комментируя работу проекта «Криогаз-Высоцк».

В мае «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию из-за неоплаты. Там пояснили, что на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж от финской Gasum в соответствии с указом президента России об оплате газа для недружественных стран в рублях.

«Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

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