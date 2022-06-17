Путин предупредил, что импортозамещение не является «панацеей»

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предупредил, что импортозамещение не является «панацеей», и российскому бизнесу не стоит «лишь повторять других».

«Импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и самыми качественными копиями иностранные товары, то будем находиться в позиции постоянно догоняющих», — сказал президент.

По его словам, российской экономике необходимо быть «на шаг впереди», создавая свои собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, «которые будут способны стать новыми мировыми стандартами».

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что не считает политику импортозамещения в России неэффективной, указывая на то, что все ранее утвержденные планы удалось выполнить. При этом он полагает, что импортозаместить все в одночасье дорого и не принесет положительного экономического эффекта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.