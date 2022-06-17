Путин заявил, что высокая ключевая ставка позволила сохранить сбережения россиян в банках

Президент России Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка препятствует экономическому росту, но она позволила сохранить сбережения россиян в банках, пишет РИА Новости.

Таким образом глава государства объяснил повышение ключевой ставки в России.

«Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, инфляция в России пока держится на уровне двузначных отметок. Но в стране уже проиндексировали социальные выплаты и пенсии, подняли уровень МРОТ и прожиточного минимума. Тем самым власти защитили наименее обеспеченных россиян.

Ранее 17 июня Путин назвал безумными и бездумными санкции, введенные против России Западом. Он подчеркнул, что «количество и скорость штамповки» ограничительных мер не знают прецедентов, это было желание Запада «взять нахрапом» и смять экономику России.