Министр экономики России назвал доллар токсичной валютой

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доллар — это токсичная валюта, а расчеты в рублях — перспектива страны. Об этом министр сказал в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я вижу, что в ближайшее время, именно упор на расчеты в российских рублях и национальных валютах — это наша перспектива. <…> Доллары — токсичны», — сказал Силуанов.

На этой неделе руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников сказал, что для россиян доллар стал токсичным активом, и валютные депозиты прибыли не приносят.

Также, по его словам, сейчас нет предпосылок для укрепления американской валюты. По прогнозу Верникова, возможен сильный скачок курса осенью, когда восстановление импорта увеличит спрос.

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что рубль стал слишком крепким. По его словам, 55–60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс, тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Комфортным и равноцветным для российской промышленности является курс от 70 руб. до 80 руб. за доллар.