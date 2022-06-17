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Москва, Татарстан и Московская область возглавили национальный рейтинг инвестклимата в регионах

На Петербургском международном экономическом форуме огласили результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Его ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) вместе с деловыми объединениями.

Москва заняла первое место, сохранив свое лидерство. На втором месте — Татарстан. Третью строчку рейтинга впервые заняла Московская область, год назад стоявшая на седьмом месте.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что Татарстан занимает вторую строчку уже четвертый год. И отдельно остановился на трех особенно успешных показателях. Первый — «невероятно развитая инфраструктура поддержки бизнеса». Второе — малое количество проверок: в республике их в два раза меньше, чем в среднем по стране. Третье — качество регионального законодательства по оценке инвесторов.

Четвертое место в рейтинге инвестклимата в регионах заняла Тульская область.

На пятом расположились одновременно пять регионов — Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская область.

Шестое место разделили Санкт-Петербург и ХМАО.

Седьмое — Белгородская, Калужская область и Крым.

Восьмое место присвоили Краснодарскому краю.

Девятое — Челябинской, Самарской, Ленинградской, Липецкой и Ивановской областям.

Ярославская и Тамбовская область замыкают десятку лидеров.

На 11 месте — Смоленская, Калининградская, Воронежская область.

12 место досталось Кемеровской и Ульяновской области.

13 место — Астраханской, Новосибирской областям, Камчатке, Якутии, Бурятии, Адыгее, Чечне.

На 14 месте — Магаданская область, Карелия, Севастополь, Северная Осетия.

15 место разделили между собой Приморский и Пермский край, Амурская, Пензенская, Курганская области и Мордовия.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что в условиях экономической нестабильности вопросы поддержания благоприятного делового климата, а также его совершенствования становятся особо актуальными.

Напомним, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах составляется каждый год по итогам анализа усилий региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Он включает оценку скорости и легкости административных процедур, наличия и качества инфраструктуры и ресурсов, работы институтов для бизнеса и поддержки малого бизнеса и т. д.

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