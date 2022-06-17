Москва, Татарстан и Московская область возглавили национальный рейтинг инвестклимата в регионах

На Петербургском международном экономическом форуме огласили результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Его ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) вместе с деловыми объединениями.
Москва заняла первое место, сохранив свое лидерство. На втором месте — Татарстан. Третью строчку рейтинга впервые заняла Московская область, год назад стоявшая на седьмом месте.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что Татарстан занимает вторую строчку уже четвертый год. И отдельно остановился на трех особенно успешных показателях. Первый — «невероятно развитая инфраструктура поддержки бизнеса». Второе — малое количество проверок: в республике их в два раза меньше, чем в среднем по стране. Третье — качество регионального законодательства по оценке инвесторов.
Четвертое место в рейтинге инвестклимата в регионах заняла Тульская область.
На пятом расположились одновременно пять регионов — Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская область.
Шестое место разделили Санкт-Петербург и ХМАО.
Седьмое — Белгородская, Калужская область и Крым.
Восьмое место присвоили Краснодарскому краю.
Девятое — Челябинской, Самарской, Ленинградской, Липецкой и Ивановской областям.
Ярославская и Тамбовская область замыкают десятку лидеров.
На 11 месте — Смоленская, Калининградская, Воронежская область.
12 место досталось Кемеровской и Ульяновской области.
13 место — Астраханской, Новосибирской областям, Камчатке, Якутии, Бурятии, Адыгее, Чечне.
На 14 месте — Магаданская область, Карелия, Севастополь, Северная Осетия.
15 место разделили между собой Приморский и Пермский край, Амурская, Пензенская, Курганская области и Мордовия.
Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что в условиях экономической нестабильности вопросы поддержания благоприятного делового климата, а также его совершенствования становятся особо актуальными.
Напомним, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах составляется каждый год по итогам анализа усилий региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Он включает оценку скорости и легкости административных процедур, наличия и качества инфраструктуры и ресурсов, работы институтов для бизнеса и поддержки малого бизнеса и т. д.