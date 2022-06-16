Андрей Рюмин рассказал о первоочередных мерах для обеспечения долгосрочного развития сетевого комплекса

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках Петербургского международного экономического форума приняли участие в сессии «Электроэнергетика в период времен», главной темой которой стала готовность отечественной энергетики к вызовам в условиях возросшего внешнего давления на экономику России.

Николай Шульгинов отметил, что несмотря на текущую ситуацию, рисков в части подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду нет.

«У нас идет рост электропотребления. Сегодня он составляет 2,5%. Он обеспечен соответствующим производством электроэнергии – рост примерно на 2,3%. Устойчивость нашей энергетики не должна вызывать сомнений. Мы проходили сложные периоды за последние 30 лет. Но эти ситуации мы преодолели и готовы к дальнейшему развитию», – сказал он.

Андрей Рюмин подчеркнул, что вложения в инфраструктуру являются действенным инструментом развития экономики, что подтверждает опыт многих стран, в частности, Индии и Китая.

«Уровень импортозамещения Группы «Россети» в последние годы превышает 90%. Мы провели детальный анализ и выявили перечень критичной продукции, не имеющей аналогов. Ряд позиций уже удалось закрыть. Для поддержки российских производителей в условиях ограничений международной кооперации мы приняли оперативные решения по упрощению процедур аттестации оборудования. В категориях, где электросетевой комплекс не является якорным заказчиком, готовы сотрудничать с другими компаниями для формирования агрегированного спроса и выработки единых подходов», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Он добавил, что усиление внешнего давления на экономику России является вызовом, который требует точной расстановки приоритетов, а также компромисса не только внутри электроэнергетики, но и между отраслями. Среди вопросов, сдерживающих развитие сетевого комплекса, названы многолетняя проблема избыточной мощности, построенной по заявкам потребителей, льготное технологическое присоединение к сетям.

Также в ходе сессии участники обсудили выполнение задач стратегического характера: например, строительство электросетевой инфраструктуры для расширения Восточного полигона железных дорог, целевые программы повышения надежности, позволяющие преодолеть накопленный износ фондов в наиболее проблемных регионах РФ.

Компания «Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО «Россети» входят такие ДЗО как «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Центр», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Урал» и другие.