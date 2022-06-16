Минфин не стал отвечать на призыв Клишаса к Силуанову приехать в Совфед на Lada

Российское министерство финансов решило никак не отвечать на призыв сенатора Андрея Клишаса, который предложил главе ведомства Антону Силуанову приехать в Совет Федерации на автомобиле Lada.

«Нет, мы не будем комментировать», — ответили в пресс-службе Минфина на соответствующий вопрос «Газеты.Ru».

Утром 16 июня Силуанов на сессии ПМЭФ заявил, что государство могло бы взять на себя риски отечественного бизнеса, чтобы помочь ему реализовать уже произведенные товары, оказавшиеся невостребованными из-за санкций.

В частности Силуанов не исключил, что госслужащих можно пересадить на автомобили марки Lada. На это глава комитета Госдумы по налогам и сборам Андрей Макаров напомнил министру, что подобные идеи звучат с 1990-х годов и «не показали достаточную эффективность».

После этого сенатор Андрей Клишас предложил главе Минфина приехать в верхнюю палату на отечественном автомобиле. «Ждем Силуанова в Совфед на Lada», — написал Клишас в Telegram-канале.