Bloomberg: Индия предложила закупать у России нефть и оружие за рупии

Индия предлагает России торговать в рупиях для закупок нефти и оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, Нью-Дели планирует использовать около $2 млрд в рупиях, депонированных в российских государственных банках ВТБ и Сбербанке.

По словам собеседника Bloomberg, об этом стороны могут договориться после визита российских официальных лиц в индийскую столицу на этой неделе. В случае соглашения сторон, депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 млрд долларов к концу 2022 года.

По мнению автора статьи, подешевевшая из-за санкций Запада российская нефть может помочь Индии с инфляцией. Помимо этого, Нью-Дели работает над увеличением экспорта фармацевтических препаратов, пластмассы и химикатов.

В агентстве также отметили, что Индия является крупнейшим в мире покупателем российского оружия и пытается занять нейтральную позицию в отношении напряженности между крупными державами.

В мае Россия стала второй по величине поставок нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию.