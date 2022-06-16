Чижов назвал ситуацию с ремонтом турбин «Северного потока» катастрофой для Германии

Проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к ситуации, когда весь проект остановится. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Что касается «Северного потока — 1», то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», — отметил Чижов.

По его словам, за это время Германия могла бы научиться делать ремонт компонентов у себя самостоятельно.

Ранее в четверг замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что снижение поставок газа по «Северному потоку» до 67 млн кубов приведет к росту конкуренции за топливо межу Европой и Азией. По его словам, в общей доле всего рынка выпадающие объемы совсем незначительны. Однако неожиданное сокращение мощностей прокачки все равно оказывают определенное воздействие.