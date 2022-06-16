Цены на инсулины в шприц-ручках вырастут до 28%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала рост предельных цен на ряд позиций инсулинов от 5,5% до 28% впервые за несколько лет. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ведомства и участников рынка.

Повышение предельной стоимости препаратов будет распространяться на формы инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. Рост цен был обоснован повышением производственных расходов на фоне антироссийских санкций.

Участники рынка указали, что рост цен происходит впервые за несколько лет. За это время серьезно выросли расходы на производство. Кроме того, в виду санкций, в несколько раз увеличились затраты на логистику.

Аналитики посчитали, что отечественные производители будут поднимать цены постепенно, чтобы оставаться на конкурентоспособном уровне. Кроме того, существенного влияния на продажи инсулинов рост цен не произведет.

В конце апреля генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что рост стоимости лекарств в аптеках многих российских регионов связан с необъяснимой жадностью коммерсантов.