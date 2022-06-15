Путин назвал оздоровление финансовой ситуации в «Роснано» одной из ключевых задач

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что нормализация финансовой ситуации в компании — одна из ключевых задач, пишет РИА Новости.

«Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что компания начала работать в 2007 году. За эти годы в рамках работы «Роснано» создали 150 предприятий. В целом во всей компании существует 40 рабочих мест.

23 марта на тот момент еще глава «Роснано» Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой бывшего главы «Роснано».

В середине апреля издание «Ведомости», ссылаясь на близкий к компании источник, написало, что «Роснано» обратилось к правительству с просьбой о докапитализации компании. Сумму докапитализации компании, с которой обратились к правительству, источник не назвал.