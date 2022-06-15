Сервис SuperJob выяснил, что каждый четвертый житель России не любит свою работу

Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, больше половины соотечественников рады своей деятельности, утверждают авторы портала Superjob. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данном опросе поучаствовали три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

«Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу», — уточняется в материале.

Также выяснилось, что женщины довольны своей работой чаще, чем мужчины (56% и 49% соответственно).

Еще из данного исследования стало известно, что чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу. Наиболее чаще признаются в любви к работе учителя, врачи и дизайнеры — по 65% от каждой профессии.

Ранее сообщалось, что более трети россиян согласились получать зарплату в цифровых рублях.