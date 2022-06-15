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Сервис SuperJob выяснил, что каждый четвертый житель России не любит свою работу

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Depositphotos

Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, больше половины соотечественников рады своей деятельности, утверждают авторы портала Superjob. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данном опросе поучаствовали три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

«Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу», — уточняется в материале.

Также выяснилось, что женщины довольны своей работой чаще, чем мужчины (56% и 49% соответственно).

Еще из данного исследования стало известно, что чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу. Наиболее чаще признаются в любви к работе учителя, врачи и дизайнеры — по 65% от каждой профессии.

Ранее сообщалось, что более трети россиян согласились получать зарплату в цифровых рублях.

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