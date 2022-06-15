Аналитик Гривач назвал маловероятными планы США по запуску завода СПГ после аварии

Запуск завода Freeport LNG через три месяца после аварии маловероятен и США своими заявлениями пытаются успокоить рынок. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это чистая авария, то, что там три недели — это, я думаю, были спекуляции, и даже 90 дней звучат крайне оптимистично для рынка. Может быть, конечно, что-то они и запустят, но, мне кажется, это тоже попытка успокоить рынок немножко», — отметил Гривач.

По его словам, ситуация с аварией на заводе в США схожа с пожаром на норвежском заводе Hammerfest LNG, который был в 2020 году. Тогда сроки открытия завода после ремонта постоянно откладывались и с заявленного года они выросли до двух лет.

9 июня Reuters, ссылаясь на полученную от компании информацию сообщил, что один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ) Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии. Позже завод объявил, что для устранения аварии понадобится минимум три месяца.