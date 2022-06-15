Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
TAC: власти США уничтожили фермерство из-за санкций против России 10:20
Лыжник Большунов допустил, что норвежских спортсменов заставляют критиковать россиян 10:20
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан 10:15
Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА 10:10
Сервис SuperJob выяснил, что каждый четвертый житель России не любит свою работу 10:08
В Иркутске школьник поджигал тополиный пух и случайно сжег иномарку 10:08
На Украине оценили объем транзита российского газа в сутки 10:06
В Энгельсе мужчина, который домогался своего малолетнего пасынка, получил 13 лет... 10:05
Представитель Эмбер Херд опроверг слухи о ее увольнении из сиквела... 10:03
На Украине погиб российский военный корреспондент Сергей Постнов 10:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Гривач назвал маловероятными планы США по запуску завода СПГ после аварии

close
100%
Depositphotos

Запуск завода Freeport LNG через три месяца после аварии маловероятен и США своими заявлениями пытаются успокоить рынок. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это чистая авария, то, что там три недели — это, я думаю, были спекуляции, и даже 90 дней звучат крайне оптимистично для рынка. Может быть, конечно, что-то они и запустят, но, мне кажется, это тоже попытка успокоить рынок немножко», — отметил Гривач.

По его словам, ситуация с аварией на заводе в США схожа с пожаром на норвежском заводе Hammerfest LNG, который был в 2020 году. Тогда сроки открытия завода после ремонта постоянно откладывались и с заявленного года они выросли до двух лет.

9 июня Reuters, ссылаясь на полученную от компании информацию сообщил, что один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ) Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии. Позже завод объявил, что для устранения аварии понадобится минимум три месяца.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть