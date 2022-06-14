Прокачку газа по «Северному потоку» остановят на две недели из-за инспекции

Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.

«Во время инспекции газопровод не сможет прокачивать газ в течение срока до двух недель. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что газоснабжение Германии происходит «в привычных объемах».

Ранее компания «Газпром» уменьшила поставки газа по «Северному потоку» в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей.

Отмечается, что из-за технических неисправностей двигателей Ростехнадзор выдал предписание о временном запрете эксплуатации. На фоне этого компания может осуществить прокачку по газопроводу лишь в объеме до 100 млн куб. м ежедневно по сравнению с планом в 167 млн куб. м в сутки.