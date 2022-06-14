Граждане из ДНР и ЛНР смогут поучаствовать в программе субсидирования найма в России

Правительство РФ приняло решение распространить действие программы субсидирования найма на дополнительные категории работников, среди которых граждане Донецкой и Луганской народных республик, ставшие россиянами, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Программа будет распространена и на граждан Украины, получивших паспорта России.

По словам главы кабмина, в марте текущего года заработала программа субсидирования найма, предполагающая выплаты для организаций, которые примут на работу молодых людей до 30 лет. Речь в том числе о лицах без профессионального образования, выпускников высших и средних учебных заведений без опыта работы и других.

«Правительство приняло решение расширить эту программу», — подчеркнул Мишустин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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