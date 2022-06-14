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В России определили 75 групп товаров для параллельного импорта

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Pexels

В России зарегистрировали первые 75 групп товаров для ввоза по параллельному импорту, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Росаккредитации.

По информации издания, удалось наладить поставки электроники и запчастей, включая продукцию Apple, Sony, Samsung, Bosh, Electrolux, Mitsubishi, Toyota, IBM и прочих. Как заявил замглавы Росаккредитации Александр Соловьев, быстро перестроить логистические цепочки получилось в том числе из-за снижения административной нагрузки на бизнес.

«В период с 21 марта по 1 сентября 2022 года в России работает упрощенный режим декларирования соответствия продукции. Раньше бизнесу, чтобы получить декларацию, требовалось до месяца. Сейчас компании могут зарегистрировать ее за несколько минут», — рассказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах скоро появится новинка от Apple — зеленый iPhone 13 Pro Alpine Green, который был выпущен на рынок после прекращения поставок фирменных гаджетов в Россию.

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