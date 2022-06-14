Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Премьер Португалии считает, что Украине больше нужна помощь, чем статус кандидата... 09:44
Белоруссия отменила все меры противодействия коронавирусу на рейсах в Россию 09:43
Минобороны РФ показало кадры работы военных топографов и комплексов «Искандер» 09:42
Экс-футболист «Спартака» Ловчев не считает защитника Рыбуса хорошим приобретением 09:39
Анонсирован триквел «Сайлент Хилла» 09:38
Врач рассказала, какая ягода поможет избавиться от депрессии 09:35
Учительницу из США обвинили в совращении ученика 09:32
Привалова заявила, что вся карьера Ласицкене попала на неблагоприятный период... 09:31
Фадеев рассказал, как на него повлияла «отмена» русской культуры... 09:30
«Ъ»: в Брянской области произошел взрыв 09:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россия нарастила рекордные объемы производства подсолнечного масла из-за высокого спроса

close
100%
Depositphotos

Россия нарастила производство подсолнечного масла до рекордных 738 тыс. тонн в апреле из-за высокого спроса на фоне сложностей с поставками на мировой рынок украинского товара. Об этом пишет «Коммерсант».

«Производство растительного масла в России в апреле достигло рекордного месячного уровня в 738 тыс. тонн. Предыдущий максимум в 700 тыс. тонн наблюдался в декабре 2020 года», — отметили в компании «Совэкон».

С сентября 2021 года было произведено 5,1 млн тонн растительного масла. Около 1,6 млн тонн было экспортировано. Крупнейшими покупателями стали Турция, Индия и Египет. Причем в последние несколько месяцев Индия наращивает объем закупок из-за сложностей с отгрузками товара с Украины.

Эксперты сошлись во мнении, что увеличение экспорта будет лишь кратковременным явлением. В частности, повышение отгрузок произошло из-за опасений значительного повышения пошлин. Кроме того, сами аграрии не хотят отправлять на рынок большие объемы подсолнечника из-за «необоснованного ожидания» высоких цен.

7 июня «Коммерсант» написал, что по итогам 2022 года американская PepsiCo в России может лишиться первого места по выручке, уступив позиции отечественным кампаниям. Речь идет о ГК «Эфко» (растительное масло «Слобода», Altero) и ГК «Русагро».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть