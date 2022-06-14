Россия нарастила рекордные объемы производства подсолнечного масла из-за высокого спроса

Россия нарастила производство подсолнечного масла до рекордных 738 тыс. тонн в апреле из-за высокого спроса на фоне сложностей с поставками на мировой рынок украинского товара. Об этом пишет «Коммерсант».

«Производство растительного масла в России в апреле достигло рекордного месячного уровня в 738 тыс. тонн. Предыдущий максимум в 700 тыс. тонн наблюдался в декабре 2020 года», — отметили в компании «Совэкон».

С сентября 2021 года было произведено 5,1 млн тонн растительного масла. Около 1,6 млн тонн было экспортировано. Крупнейшими покупателями стали Турция, Индия и Египет. Причем в последние несколько месяцев Индия наращивает объем закупок из-за сложностей с отгрузками товара с Украины.

Эксперты сошлись во мнении, что увеличение экспорта будет лишь кратковременным явлением. В частности, повышение отгрузок произошло из-за опасений значительного повышения пошлин. Кроме того, сами аграрии не хотят отправлять на рынок большие объемы подсолнечника из-за «необоснованного ожидания» высоких цен.

7 июня «Коммерсант» написал, что по итогам 2022 года американская PepsiCo в России может лишиться первого места по выручке, уступив позиции отечественным кампаниям. Речь идет о ГК «Эфко» (растительное масло «Слобода», Altero) и ГК «Русагро».