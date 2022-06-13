Henley & Partners: Россию в 2022 году могут покинуть более 15 тыс. долларовых миллионеров

По данным ежеквартального доклада британской компании Henley & Partners, оказывающей услуги релокации и получения гражданства за инвестиции в разных странах мира, более 15 тыс. долларовых миллионеров могут покинуть Россию до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«На протяжении последнего десятилетия состоятельные лица эмигрировали из России год от года все в больших количествах, что было первым предвестником тех проблем, с которыми сейчас сталкивается страна», — утверждает руководитель отдела исследований фирмы New World Wealth, данные которой стали основной доклада.

По оценкам компании, около 101 тыс. жителей РФ обладают состоянием, превышающим $1 млн. Henley & Partners ожидает, что по абсолютному количеству уезжающих из страны миллионеров Россия в этом году будет лидировать, однако в процентном отношении наибольший отток ожидается на Украине. Согласно прогнозам компании, из-за конфликта с РФ в этом году Украину покинут 2 800 миллионеров из 6 700 (42%), причем Эмойлс не берется прогнозировать, сколько из них могут вернуться в страну после окончания боевых действий.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал врагами представителей шоу-бизнеса и интеллигенции, уехавших из России.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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