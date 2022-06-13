В Чехии заявили, что Россия «радуется» западным санкциям

Экономист Илона Швигликова написала в колонке для издания Časopis argument, что Россия будет рада ситуации, которая сложилась на рынке энергоносителей, поскольку сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.

Она обратила внимание, что эмбарго, введенное Евросоюзом на продаваемую РФ нефть, оказывает сильно влияние на ситуацию в самом ЕС.

По словам эксперта, нефтяное эмбарго ― «маневр», который будет иметь серьезные последствия для ЕС. Она считает, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для России, которая без труда сможет найти альтернативные рынки.

Также Швигликова указала, что своими шагами, мотивированными идеологией, ЕС повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион является бедным в плане запасов сырьевых ресурсов, а страны сообщества зависят их поставок, отметила она.

«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», — заявила экономист.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС после введения частичного эмбарго на российскую нефть не сможет помешать России продавать нефть третьим странам.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории ЕС.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.