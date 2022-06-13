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Треть членов ВТО пообещала помогать экспорту с Украины

Представитель США Тай сообщила, что 50 членов ВТО пообещали способствовать экспорту с Украины

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Пятьдесят членов Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление в поддержку Украины, заверив, что будут способствовать экспорту из страны. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай.

«Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту», — говорится в заявлении.

В нем указано, что по итогам встречи в Женеве 50 членов ВТО подтверждают поддержку Украине, отметив, что события вокруг нее оказывают разрушительное воздействие на ее возможности в торговле.

«Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости». По его словам, в связи с этим принято решение временно прекратить экспорт газа и угля.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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