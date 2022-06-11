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Власти Запорожской области заявили о планах крупнейших банков РФ зайти в регион

Член ВГА Запорожской области Рогов: крупнейшие банки РФ придут в регион в ближайшие дни

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что крупнейшие системообразующие банки России должны зайти в регион в ближайшие дни. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Как рассказал Рогов, сейчас местные фермеры получают деньги за зерно безналичной и наличной оплатой.

По его словам, на данный момент в Запорожской области представлен только один банк, но он уверен, что это временно.

«Идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», – отметил он.

Член ВГА также добавил, что с приходом российских банков Запорожская область не будет отличаться от любого другого российского региона, где можно использовать банковские карты, платежи и переводы.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что Северная Америка закупает зерно на освобожденных территориях Запорожской области через третьи страны.

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