Власти Запорожской области заявили о планах крупнейших банков РФ зайти в регион

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что крупнейшие системообразующие банки России должны зайти в регион в ближайшие дни. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Как рассказал Рогов, сейчас местные фермеры получают деньги за зерно безналичной и наличной оплатой.

По его словам, на данный момент в Запорожской области представлен только один банк, но он уверен, что это временно.

«Идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», – отметил он.

Член ВГА также добавил, что с приходом российских банков Запорожская область не будет отличаться от любого другого российского региона, где можно использовать банковские карты, платежи и переводы.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что Северная Америка закупает зерно на освобожденных территориях Запорожской области через третьи страны.