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В Запорожье заявили о продаже зерна в Северную Америку через третьи страны

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Vincent Mundy/Reuters

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Северная Америка закупает зерно на освобожденных территориях Запорожской области через третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Запорожская область традиционно была «житницей юга Руси», и в советские годы в регионе были очень большие урожаи зерна.

«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью - понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что расчеты ведутся как безналичным способом, так и наличным, так как после ухода украинских банков в области пока есть только одна финансовая организация. Однако, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими системообразующими российскими банками.

«Это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными», — добавил Рогов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщил о старте экспорта зерна из республики в Россию по железной дороге.

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