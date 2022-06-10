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В Канаде уровень безработицы установил новый минимум

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Global Look Press

Уровень безработицы в Канаде находится на самом низком уровне с 1976 года. Об этом сообщает пресс-служба канадского Бюро статистики. С 1976 года в этой североамериканской стране начали вести соответствующую статистику.

Отмечается, что показатель снижается с начала года и по итогам мая составил 5,1%. С апреля уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт. За май в Канаде создали 40 тысяч новых рабочих мест.

До начала пандемии коронавируса уровень безработицы в стране оценивали в 5,6%. Пик уровня безработицы приходился на май 2020 года. Тогда показатель был равен 13,7%.

Ранее 10 июня в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что число зарегистрированных безработных в стране выросло до 687 тыс. человек. В простое находятся 135,6 тыс. человек.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране стал минимальный за всю историю. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось.

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