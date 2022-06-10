Поставщики китайских бульдозеров обрадовались уходу японцев с российского рынка

Поставщики китайской спецтехники марки Foton позитивно отнеслись к решению Японии прекратить поставки экскаваторов и бульдозеров в Россию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Фотон Машинери Групп».

«Мы рады решению Японии уйти с российского рынка экскаваторов и бульдозеров. По той простой причине, что наша компания поставляет спецтехнику китайского производителя и завода. Ожидаем, что спрос на нашу технику будет повышаться», — рассказали в компании.

Поставщики отметили, что за последние месяцы спрос на китайскую спецтехнику у российских покупателей уже повысился. «Мы видим увеличение спроса на нашу спецтехнику в России на 10-20%», — заявил представитель компании.

Он добавил, что «Фотон Машинери Групп» сможет полностью занять нишу на рынке, освобожденную японскими производителями.

«У нас есть все необходимые технологические и производственные ресурсы для того, чтобы компенсировать уход Японии. Производители из этой страны оказывали определенное влияние на российский рынок. Но японская спецтехника в основном была представлена в более дорогом сегменте бульдозеров и экскаваторов, ее могли себе позволить далеко не все покупатели», — резюмировал собеседник.

10 июня японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду сообщил, что правительство страны в рамках санкций запретило поставлять в Россию экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другую спецтехнику. По его словам, новые ограничения призваны не допустить укрепления промышленной инфраструктуры России. Санкции начнут действовать с 17 июня 2022 года.