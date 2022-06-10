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В Британии закрылся крупнейший завод по производству удобрений из-за цен на газ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В связи с высокими ценами на энергоносители в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на компанию CF Fertilisers, которая является владельцем предприятием.

Издание сообщает, что компания не может поддерживать работу завода, находящегося в пригороде английского Честера, ввиду рекордно высоких цен на газ и уровня налогообложения на охрану окружающей среды.

Как отмечается, закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.

Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли заявил, что растущие счета за газ и электричество становятся для некоторых жителей Соедиенного Королевства «вопросом жизни и смерти».

Он подчеркнул, что регулярно общается с клиентами и знает, насколько тяжелыми для предприятий и домохозяйств стали растущие цены на энергоносители.

По словам Бреарли, рынок остается крайне нестабильным и в этом году ожидается дальнейший рост цен. Ofgem уже объявил о введении более жесткого контроля за поставщиками энергии на розничном рынке с целью выяснить, оправдано ли увеличение прямого дебетования.

Бреарли также заявил, что британскому энергетическому рынку необходимы фундаментальные изменения.

Цены на газ в Британии выросли на 25% после поручения президента России Владимира Путина переводить оплату газа в рубли. Такое решение последовало за введением антироссийских санкций рядом государств, в том числе Великобританией, в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

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