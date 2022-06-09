Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госдеп призвал Европу подписать долгосрочные контракты с США на поставки... 19:58
Двух украинцев задержали в Нидерландах по подозрению в торговле людьми 19:57
Плющенко и Гном Гномыч станцевали танго и вызвали овации 19:56
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде 19:53
Карпин является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» после ухода... 19:49
Власти ЛНР заявили о старте экспорта зерна в РФ по железной дороге 19:47
Бывший шеф-повар Букингемского дворца рассказал, что подают королеве к чаю 19:43
Пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках 19:41
РФС выдал лицензию 79 российским клубам для участия в первенстве ФНЛ-2 19:41
В районе Сочи столкнулись грузовик и экскурсионный автобус, есть пострадавшие 19:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «БКС» заявили, что доллар подорожал из-за отмены обязательной продажи валютной выручки

close
100%
Depositphotos

Поводом для ослабления рубля к доллару после 9 июня стал указ президента России Владимира Путина об отмене обязательной продажи половины валютной выручки экспортерами. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Отмена этой нормы позволит компаниям самим регулировать количество долларов и евро на своих счетах. Курс рубля моментально отреагировал на эту новость. В моменте рост доллара был довольно сильным — до 3% вверх против рубля. Но по факту курс к вечеру вернулся к утренним уровням», — пояснил Емельянов.

В ходе торгов на Мосбирже 9 июня доллар достигал максимума в 59,8 рублей. По данным на 17:51 мск американская валюта уже вернулась к значениям начала торгов — 59,4 рубля.

По словам эксперта, большая волатильность российской валюты также связана с ожиданиями решения по ключевой ставке от ЦБ.

«Заседание совета директоров Банка России назначено на 10 июня. Консенсус — 10% годовых против нынешних 11%, то есть еще на 1 п.п. вниз. В текущий федеральный бюджет заложена стоимость американской валюты 72 рубля. Государство заинтересовано в том, чтобы вернуть доллар к более привычному для рынка курсу», — отметил Емельянов.

Путин отменил требование об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной валюте днем в четверг. Само требование для экспортеров по продаже выручки сохраняется, но теперь ее размер будет определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Срок продажи будет устанавливать совет директоров Центробанка.

28 февраля власти обязали компании, которые продают свои товары и услуги за границу за доллары и евро, реализовывать 80% своей выручки на Мосбирже. 24 мая планка была снижена до 50%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть