В «БКС» заявили, что доллар подорожал из-за отмены обязательной продажи валютной выручки

Поводом для ослабления рубля к доллару после 9 июня стал указ президента России Владимира Путина об отмене обязательной продажи половины валютной выручки экспортерами. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Отмена этой нормы позволит компаниям самим регулировать количество долларов и евро на своих счетах. Курс рубля моментально отреагировал на эту новость. В моменте рост доллара был довольно сильным — до 3% вверх против рубля. Но по факту курс к вечеру вернулся к утренним уровням», — пояснил Емельянов.

В ходе торгов на Мосбирже 9 июня доллар достигал максимума в 59,8 рублей. По данным на 17:51 мск американская валюта уже вернулась к значениям начала торгов — 59,4 рубля.

По словам эксперта, большая волатильность российской валюты также связана с ожиданиями решения по ключевой ставке от ЦБ.

«Заседание совета директоров Банка России назначено на 10 июня. Консенсус — 10% годовых против нынешних 11%, то есть еще на 1 п.п. вниз. В текущий федеральный бюджет заложена стоимость американской валюты 72 рубля. Государство заинтересовано в том, чтобы вернуть доллар к более привычному для рынка курсу», — отметил Емельянов.

Путин отменил требование об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной валюте днем в четверг. Само требование для экспортеров по продаже выручки сохраняется, но теперь ее размер будет определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Срок продажи будет устанавливать совет директоров Центробанка.

28 февраля власти обязали компании, которые продают свои товары и услуги за границу за доллары и евро, реализовывать 80% своей выручки на Мосбирже. 24 мая планка была снижена до 50%.