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В ФАО заявили, что переговоры по вывозу украинского зерна близки к завершению

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что переговоры по вывозу украинского зерна близки к завершению. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас на политическом треке, через каналы большой Организации Объединенных Наций, спецпосланников ООН и с участием заинтересованных сторон идут переговоры о поиске решения конкретной проблемы — вывоза того заблокированного украинского зерна», — сказал он в ходе дискуссии в клубе «Валдай».

Кобяков добавил, что переговоры близки к успешному завершению.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил, что по крайней мере есть пять альтернативных выходов по вывозу зерна.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Киев разминирует порты для вывоза зерна из страны, то Москва не будет пользоваться этой ситуацией в интересах военной операции.

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