ФАО в России: зерно Украины в черноморских портах составляет 0,2% от объемов мирового рынка

Украинское зерно, которое сейчас располагается в черноморских портах, составляет лишь 0,2% от объемов на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олега Кобякова, от застрявшего зерна только менее 1%, оборачиваемого на мировом международном рынке.

«Этот объем в прошлом году составлял порядка 470 миллионов тонн», — обратил внимание Кобяков во время дискуссии в клубе «Валдай».

Приведенное значение «уже зафрахтованное, оплаченное, ожидаемое потребителями», добавил он.

В дальнейшем неполучение зерна в местах потребления вызывает в странах-потребителях рост цен и опасения, заключил представитель директора отделения организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна не затягивать процедуру вывоза зерна из портов.