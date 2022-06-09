Дегтярев рассказал, как ему пытались поднять ставку по ипотеке

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что столкнулся с работниками банка, пытавшимся повысить ему ставку по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дегтярева, ему предлагали ипотечное кредитование по ставке 7,7%, но потом ее повысили до 9%.

«Когда подняли, мне стало интересно, я человек любопытный. Оказалось, в договоре прописано страхование, которое требовалось оформить дополнительно. Я прочел, но особого значения не придал, хоть и юрист. Так через бытовые вещи узнаю то, что волнует многих людей», — пояснил глава региона.

В результате Дегтярева смог отстоять свои права, добившись ставки первоначальной в 7,7%.

Ранее стало известно, что банки сократили выдачу ипотеки россиянам в мае до минимума с 2017 года. За месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд рублей.