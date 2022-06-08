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В Литве сообщили о дефиците древесины из-за санкций в отношении России и Белоруссии

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Ilya Naymushin/Reuters

Замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что в республике дефицит древесины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как указал чиновник, страна импортировала древесину из Белоруссии и России, однако из-за санкций поставки были прекращены.

По его словам, Министерство окружающей среды намерено изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны-члены Евросоюза, так как Литва является последним государством в регионе, где этот ресурс может приобрести «любой желающий». Ведь соседние Латвия и Эстония уже закрыли свои рынки, добавил Аугутис.

Ранее газета Le Figaro писала, что европейские страны стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и Украины.

При этом в пресс-службе Рослесинфорга (подразделение Рослесхоза) заявили, что РФ увеличила экспорт пиломатериалов на 10% в период с января по май 2022 года, несмотря на множественные антироссийские санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Санкции против России
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