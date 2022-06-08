Запад обсуждает введение потолка цен на нефть из России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что коллективный Запад в рамках Группы семи (G7) и по другим каналам ведет обсуждение возможности установки потолка цен на нефть, закупаемую из России, передает ТАСС.

«Они (консультации. — «Газета.Ru») идут по множеству каналов. Но одним из каналов является канал шерп G7. Так что посмотрим, прогресса какого рода мы добьемся», — сказал Салливан.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки по сниженной цене нефти у РФ вместо отказа от ее импорта. По его мнению, в таком случае Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене, которая будет значительно ниже рыночной.

До этого аналитик Роберт Рапир в своей статье для американского портала OilPrice написал, что доходы РФ от нефти и газа достигли очередного рекордного уровня, несмотря на санкции, призванные нанести ущерб российской экономике.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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