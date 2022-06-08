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В Польше предупредили о сильных протестах из-за ситуации в экономике

Обозреватель Mysl Polska Ястржембский заявил, что Польшу ожидает крах экономики и обнищание населения

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Alik Keplicz/AP

Обозреватель Лукаш Ястржембский в своей статье для издания Myśl Polska написал, что к осени Польшу ожидают социальные протесты неслыханной силы из-за безрассудных действий правительства республики, которые привели к тяжелому экономическому кризису.

По его словам, в стране с каждым днем все меньше уверены, что власти понимают, насколько ухудшился уровень жизни граждан. Люди теперь больше боятся нищеты, а не какого-то военного конфликта. На настроении населения также негативно отражается угроза остаться без энергоресурсов и продовольствия, отметил автор материала.

Он также считает, что власти Польши не смогут, как раньше, убедить граждан спасать экономику страны.

«Невозможно заставить народ поверить, что идеи свободы и западной демократии важнее, чем толщина кошелька (вернее, его худоба). Уже не удастся убедить, что виноват Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск. Мы все видим людей, которых увольняют с работы, и они прямо рядом с нами», — заявил Ястржембский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство объявило программу «дерусификации экономики».

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