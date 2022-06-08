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Представитель Мосбиржи Скабелин назвал причину разницы курса рубля в РФ и на Западе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин рассказал о формировании курса рубля.

Он указал в разговоре с РИА «Новости», что Московская биржа является центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем.

Из-за «ограничений с обеих сторон», курс доллара разнился до 20 рублей, сейчас он составляет около 50 копеек. По его мнению, главная причина разницы — это нехватка рублей на Западе.

К июлю 2022 года курс доллара может упасть до 45 рублей из-за сохранения текущей ситуации. Об этом заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«По текущей технической картине курс доллара сместится в июле в район 45–50 рублей, при этом равновесие платежного баланса останется внизу, в районе 20–30 рублей. После этого произойдет очередной отскок», — отметил Прокудин.

Он добавил, что в июне может произойти серьезный отток с рублевых вкладов в виду уменьшения ставок. Это временно поддержит курс доллара. Однако в июле ситуация стабилизируется и доллар продолжит свое падение.

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