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Аналитик Таджелдин: санкции против России бумерангом ударили по США и Европе

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Аналитик и бывший сотрудник Министерства иностранных дел Венесуэлы Басем Таджелдин заявил, что санкции против России бумерангом ударили по США и Европе, вызвав нестабильность их собственных экономик. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вся эта кампания против России обернулась бумерангом против их (США и ЕС) экономик, достаточно посмотреть на уровень инфляции, отчаяние американцев из-за роста цен, на нестабильность... в европейских странах», — рассказал Таджелдин.

По его словам, использование Украины Западом спровоцировало энергетический кризис в Европе, и США пытаются нормализовать отношения с другими странами, пострадавшими от их внешней политики, как в случае с Венесуэлой.

Он добавил, что ослабление санкций против Венесуэлы — это политический ход: США хотят воспользоваться ситуацией и продать венесуэльскую нефть Европе.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз испытывает трудности в вопросе сохранения единой позиции по продолжению санкционного давления на Россию из-за военной спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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