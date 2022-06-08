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HNK: Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о промысле морских живых ресурсов

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Reuters

Телеканал HNK со ссылкой на представителя МИД Японии утверждает, что правительство страны намерено продолжить консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в связи с решением Москвы приостановить реализацию этого соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Вызывает сожаление тот факт, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке соглашения, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора. Правительство (Японии) намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — заявил представитель МИД Японии.

В публикации отмечается, что Управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся вокруг соглашения ситуации по каналам МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена приостановить реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов.

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