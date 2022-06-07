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Новый собственник McDonald's подтвердил открытие 15 ресторанов 12 июня

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Новый собственник McDonald's подтвердил информацию об открытии 15 ресторанов 12 июня, сообщает РИА «Новости».

«Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — указано в сообщении.

Предполагается, что на День России откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. В Подмосковье заведения откроются в Реутове, Химках и Одинцово.

Ранее российский McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов.

В пресс-службе McDonald's агентству заявили, что регистрируемые изображения — это варианты возможных логотипов, а зеленый, оранжевый и красный могут стать новыми цветами бренда.

Как отмечается, компания намерена выпускать под этими товарными знаками коробки из бумаги, упаковку, зонты, сумки, одежду, игрушки.

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