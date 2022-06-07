Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране стал минимальный за всю историю. Об этом сообщает ТАСС.

«Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Путин уточнил, что в апреле уровень безработицы составил 4%.

Также президент поручил и дальше держать ситуацию под контролем, «учитывая, что риски на рынке труда все ещё сохраняются».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество безработных граждан в РФ с 23 по 30 мая увеличилось на 11,5 тыс. При этом она добавила, что количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза.