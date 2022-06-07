Транзит казахстанской нефти через систему РФ стал менее выгодным из-за санкций

Из-за санкций экспорт казахстанской нефти через российскую систему компании «Транснефть» стал менее выгодным. Об этом заявил заместитель председателя правления национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Даурен Карабаев, сообщает РИА «Новости».

«КазМунайГаз» также экспортирует нефть по нефтепроводу «Атырау-Самара» и далее через систему «Транснефти» Российской Федерации. Однако привлекательность данного маршрута сейчас несколько снизилась из-за того, что нефть сорта Urals торгуется с дисконтом на международных рынках, но в то же время налоги — налог на добычу полезных ископаемых, рентный налог на экспорт и экспортную таможенную пошлину — мы платим исходя из цены Brent», — пояснил Даурен Карабаев.

По его словам, с начала года дисконт на эталонный сорт нефти марки Brent доходил до 40 долларов. На конец первого квартала года этот показатель составлял 31 доллар. Привлекательность транзита казахстанской нефти через систему «Транснефти» снизилась из-за того, что сейчас нефть марки Urals торгуется на мировом рынке с дисконтом.

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