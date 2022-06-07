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Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом

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Depositphotos

Болгария получила первый танкер из США со сжиженным природным газом, сообщает телеканал Nova.

В настоящее время танкер разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а в Турции. Для слива голубого топлива с корабля потребуется около 18 часов.

В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже «Газпрома» с июня 2022 года. Ранее информация о том, что американский сжиженный газ поступит на несколько дней раньше срока, поступила от вице-премьера Асена Васильева.

До этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли.

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