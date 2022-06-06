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В США заявили, что Путин выиграет у ЕС из-за санкций против нефти и газа

American Thinker: президент России Владимир Путин выиграет у ЕС из-за санкций

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Обозреватель журнала American Thinker Джером Корси пишет, что президент России Владимир Путин выиграет у Европы из-за санкций против нефти и газа, так как он нашел альтернативные рынки в Азии.

В публикации сказано, что Индия и Китай представляют для РФ большую и растущую возможность для экспорта российского топлива.

В материале также отмечается, что Европа без поставок относительно недорогого российского топлива совершает экономическое самоубийство, а западные политики рискуют своим политическим будущим на предстоящих национальных выборах.

По мнению Корси, Россия одержит победу над ЕС, так как у нее есть экономическое и военное преимущество над слабыми и разделенными странами Евросоюза.

Накануне министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что санкционные меры Запада против России, введенные в связи с проведением РФ специальной военной операции на территории Украины, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий.

В начале июня Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, согласно которому в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временное исключение распространяется на трубопроводную нефть.

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Санкции против России
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