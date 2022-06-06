«‎Известия»‎ рассказали про возможную схему вывоза зерна из Одессы

Россия согласовала с Украиной и Турцией предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на высокопоставленный осведомленный источник.

По его словам, эта схема заключается в следующем: турецкие военные осуществят разминирование прибрежной зоны в районе города. Далее суда выйдут из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до намеченной координаты. Затем до пролива Босфор эти суда будут сопровождать военные корабли РФ, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации, указал источник.

«Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей», — отметил он.

Источник также рассказал, что такую дорожную карту‎ должны одобрить уже 8-9 июня в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что Турция, Украина и Россия подготовили дорожную карту по экспорту украинского зерна. В Стамбуле планируется создать центр по вывозу продукции, который будет регулировать нюансы взаимодействия РФ и Украины в этом вопросе. Примерный объем транспортируемого зерна — 20 млн тонн.

Ситуация на Украине и введение антироссийских санкций повлекли за собой нарушения поставок зерна, в ООН заговорили об угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, российский Военно-морской флот обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном с Украины, если Киев решит проблемы разминирования своих прибрежных вод.