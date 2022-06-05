В Запорожской области рубль постепенно вытесняет гривну

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российский рубль становится лидирующей валютой в регионе, сообщает РИА «Новости».

«Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — заявил Рогов.

23 мая на территории Херсонской и Запорожской областей была введена бивалютная зона, российский рубль получил официальное хождение наряду с гривной. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российские паспорта по упрощенному порядку обращения.

Ранее в Херсонской области назвали сроки возможного присоединения к России.