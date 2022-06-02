Глава «Ростеха» Чемезов заявил о флагманской роли РФ при отказе от монополии доллара

Многие страны последовали примеру России в вопросе отказа от монополии доллара и западных платежных систем. Об этом в интервью турецкой Anadolu Ajansı заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Можно сказать, что Россия выступила флагманом в отказе от монополии доллара и западных платежных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру», — отметил Чемезов.

Он добавил, что уже многие страны стали отказываться от доллара и переходить в расчетах на национальную валюту ради финансовой безопасности.

В середине апреля доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в силах «отменить» начавшуюся дедолларизацию. Она отметила, что отказ от монополии доллара в мировой экономике — объективная реальность, которая связана с появлением новых глобальных экономических игроков и развитием связей между регионами.