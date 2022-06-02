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Песков заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток

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Charlie Riedel/AP

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует продавать нефть себе в убыток. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

По его словам, если спрос на энергоресурсы где-то сокращается, в другом месте он увеличивается.

Песков прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который допустил, что Европа может продолжить закупать нефть из России, но по сниженной цене.

«Это вопрос экономики, дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», — объяснил Песков.

31 мая Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России и ряд других мер против Москвы.

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Санкции против России
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