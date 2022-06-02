В Минфине сообщили о готовности урегулировать претензии к выплатам по евробондам

Задержка выплат дополнительных процентов по евробондам «Россия-2022» связана с действиями иностранных финансовых посредников, Минфин готов к урегулированию претензий. Об этом заявляется на сайте российского министерства.

«Минфин России сообщает в связи с информацией о наличии у ряда владельцев облигаций внешних облигационных займов РФ выпуска «Россия-2022» требований к Минфину России по выплате дополнительных процентов за период с установленной даты погашения данных облигаций (4 апреля) до даты фактического перечисления средств владельцам», — пояснили в ведомстве.

По уточнению Минфина, деньги довели до инвесторов после даты, которая установлена эмиссионной документацией для соответствующей выплаты. Задержка объясняется недобросовестным исполнением иностранными контрагентами Минфина России своих функций.

В пресс-службе обратили внимание, что российское министерство готово к регулированию в двустороннем порядке всех претензий относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022».

Ранее Bloomberg сообщил о не дошедших до держателей выплатах по российским евробондам.