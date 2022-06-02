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Министр Боуэн: Австралия оказалась на грани кризиса из-за холодной погоды

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралия, вероятно, столкнется с энергетическим кризисом на фоне нехватки газа и растущих цен на электроэнергию. Об этом заявил новый министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул австралийский премьер, сейчас страна «на грани газового кризиса».

«Австралийские энергетические рынки переживают настоящий шторм из-за целого ряда факторов, влияющих на очень серьезную и сложную ситуацию с электро- и газоснабжением», — сказал Боуэн.

Также он пояснил, что «власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить стабильность и надежность национального энергетического рынка».

«Переход на новые, возобновляемые источники энергии облегчит ситуацию, но это случится нескоро...», — заключил политик.

В марте МИД Австралии объявил о прекращении импорта нефти и газа из России.

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