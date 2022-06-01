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Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 3%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Валовый внутренний продукт России в годовом выражении по итогам апреля снизился на 3% на фоне санкций. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ, сообщает ТАСС.

«На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% в годовом выражении после роста на 1,3% в марте», — написано в обзоре.

Самый существенный спад в базовых отраслях экономики зафиксирован в оптовой торговле (-11,9% в апреле после -0,3% месяцем ранее) и грузоперевозках (-5,9% против +3,6%), пояснили в Минэкономразвития. При этом, отметили в ведомстве, ВВП по итогам января-апреля текущего года вырос на 1,7%.

Главными причинами факторов снижения в апреле названы транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса. Падение в объеме промышленного производства составило 1,6% при существенном ухудшении динамики в добывающих отраслях (-1,6% в апреле против +7,8% в марте), в обрабатывающей промышленности — 2,1% в годовом выражении (-0,3% месяцем ранее).

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по данным Минэкономразвития, сократился на 6,7% против роста на 3,3% по итогам марта.

«Несмотря на снижение экономической активности, ситуация на рынке труда в апреле оставалась стабильной», — подчеркнули в ведомстве.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозирует, что действия российской власти, которые были направлены на сохранение экономики страны, позволят ожидать меньшего спада по итогу года. По его словам, сейчас основная задача стоит в стабилизации курса рубля. Поэтому власти России пытаются создать все необходимые условия, чтобы он и дальше был предсказуемым.

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