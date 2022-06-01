Рейтинг BBI: состояние богатейших миллиардеров из России упало на $41,48 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из РФ упало с начала текущего года на 41,48 млрд долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наиболее значимые потери в денежном эквиваленте у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, его состояние сократилось почти на $7,06 млрд. Капитал Тимченко теперь оценивается в 15,4 млрд долларов.

Индекс рассчитывали на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ.

Самым богатый является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Сократилось состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона на 6,65 млрд долларов, до 25,8 млрд. Он на втором месте в рейтинге.

При этом бенефициар НЛМК Владимир Лисин с начала 2022 года потерял 4,05 млрд долларов, чье состояние оценивают в 24 млрд американских долларов.

Ранее стало известно, что Западные страны обсуждали идею снятия санкций с российских бизнесменов.